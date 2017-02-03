Три игрока Team EnVyUs перешли в G2 Esports

Состав G2 Esports по CS:GO пополнился тремя игроками, сообщает HTLV.org. К французской организации присоединились Кэнни "KennyS" Шраб, Натан "NBK" Шмитт и Дан "apEX-" Мадесклер. Они заменили ушедших Адиля "ScreaM" Бенрильтома и Cэдрика "RpK" Гойпуэ, а также Эдуарда "SmithZz" Дюбордо, который стал тренером команды.

Все трое новичков ранее выступали за другую организацию из Франции – Team EnVyUs.

Таким образом состав G2 Esports по CS:GO на сегодняшний день выглядит следующим образом: Алехандре "bodyy" Пианаро, Ришар "shox" Папильон, Кэнни "kennyS" Шраб, Натан "NBK" Шмитт, Дан "apEX-" Мадесклер (все – Франция).