Тренер Virtus.pro предпочитает SK Gaming в качестве соперника по полуфиналу ELEAGUE

Тренер команды Virtus.pro Якуб "kuben" Гурчиньски подчеркнул, что он предпочитает SK Gaming в качестве соперника по полуфиналу ELEAGUE Major 2017. Польская команда переиграла в четвертьфинале датскую North. За выход в финал коллектив поборется с победителем встречи между бразильской SK и европейской FaZe Clan.

Триумфатор ELEAGUE Major с призовым фондом в размере миллиона долларов определится 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.

– Пока я еще не думаю о предстоящей встрече, – приводит Gamurs.com слова Гурчиньски. – Не знаю, кто нам попадется. Думаю, что FaZe победит, но я бы предпочел встретиться с SK. У них все делает "FalleN", поэтому не так важно, кого они возьмут пятым. Мне нравится играть против них.