Тренер Na`Vi: "На турнире в Германии Dosia сказал, что я очень слабый тренер"

Тренер по Counter-Strike украинской организации Natus Vincere Михаил "Kane" Благин дал интервью командному порталу, в котором рассказал о своем прошлом месте работы. Ранее "Kane" был наставником СНГ-пятерки Gambit. Вместе с последней он стал чемпионом турнира категории Major в Кракове, который завершился в конце июля. После этого коллектив решил сменить тренера. Это не устроило капитана "Гамбит" Даниила "Zeus" Тесленко, который перешел в Natus Vincere вместе с Благиным.

– С самого начала сложилась ситуация, что игроки стали воспринимать меня через силу, – сообщил Благин. – Они принимали от меня информацию, только потому-что им так говорил Даниил. На турнире в Германии Михаил "Dosia" Столяров сказал мне, что я очень слабый тренер, и они не знают, как будут со мной работать. То, что меня могли кикнуть – не новость. Новость то, что меня кикнули после "мейджора". Никаких подозрений даже быть не могло.