Тренер Na’Vi Михаил "Kane" Благин: "Мы всё делаем плохо"

Тренер состава Natus Vincere по CS:GO Михаил "Kane" Благин в своем официальном сообществе в социальной сети "Вконтакте" поделился мнением о нынешнем уровне игры желто-черных. По его словам, команда не соответствует тегу "Na’Vi". Он также посоветовал Александру "s1mple" Костылеву сконцентрироваться на своих ошибках.

– Результаты расстраивают, но больше расстраивает наша игра, – рассказал Благин. – К сожалению, мы все делаем плохо. Сейчас расстроены все в команде, потому что хотели бы быть лучше. В целом сам тег "Na’Vi" подразумевает высокую планку, которой мы просто не соответствуем.

Если говорить по личностям, то я бы не стал выделять кого-то. Мы все выступили хуже, чем должны были. К сожалению, в интернете распространено мнение, что s1mple один "тащит" команду, а все остальные отыгрывают плохо. В этом есть доля правды. Но лично мой посыл Александру – сконцентрироваться на своих ошибках, которые он также допускает. s1mple поднял себе планку так высоко, что требования к нему еще выше. Только таким образом он сможет стать лучше.

В текущем сезоне "рожденные побеждать" не смогли выйти из группы на ESL One: New York 2017 и ELEAGUE CS:GO Premier 2017, а на DreamHack Masters Malmö 2017 заняли 5-8 место.