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Тренер fnatic выступит в роли игрока основного состава на ELEAGUE

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Главный тренер fnatic Джимми "Jumpy" Берндсон выступит в роли игрока основного состава на групповом этапе предстоящего турнира ELEAGUE Season 2, призовой фонд которого составляет 1,1 миллиона долларов. Шведскому коллективу пришлось сделать замену перед чемпионатом из-за того, что Дэннис "dennis" Эдман не сможет принять участие в турнире по личным обстоятельствам, сообщает официальный сайт организации. LAN-финал соревнований, в котором примут участие 8 команд, пройдет с 29 ноября по 3 декабря в Атланте, США. В рамках квартета D fnatic предстоит встретится с датской Team Dignitas, французской Team EnVyUs и канадской OpTic Gaming.

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