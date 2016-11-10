Тренер fnatic выступит в роли игрока основного состава на ELEAGUE

Главный тренер fnatic Джимми "Jumpy" Берндсон выступит в роли игрока основного состава на групповом этапе предстоящего турнира ELEAGUE Season 2, призовой фонд которого составляет 1,1 миллиона долларов. Шведскому коллективу пришлось сделать замену перед чемпионатом из-за того, что Дэннис "dennis" Эдман не сможет принять участие в турнире по личным обстоятельствам, сообщает официальный сайт организации. LAN-финал соревнований, в котором примут участие 8 команд, пройдет с 29 ноября по 3 декабря в Атланте, США. В рамках квартета D fnatic предстоит встретится с датской Team Dignitas, французской Team EnVyUs и канадской OpTic Gaming.