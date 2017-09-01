Тренер Evil Geniuses перешел на позицию поддержки

Клинтон "Fear" Люмис сообщил о возобновлении игровой карьеры. Весь прошлый сезон он был тренером состава по Dota 2 в американской Evil Geniuses. Теперь в этом коллективе "Fear" будет выступать на персонажах поддержки. Ранее он играл на первой позиции. Напомним, в летнее трансферное окно пятерку "Злых гениев" покинул швед Людвиг "zai" Уолберг.

"Fear" становился чемпионом мира в 2015 году вместе с Evil Geniuses. После травмы руки он был вынужден завершить игровую карьеру, а роль первой позиции занял натурализованный канадец Артур "Arteezy" Бабаев. На The International 2017 EG заняла 12-е место.