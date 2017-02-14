Трансферная стоимость боснийца "Niko" составила 500 тысяч долларов

Киберспортивная организация FaZe Clan заплатила немецкой mousesports 500 тысяч долларов за переход боснийского игрока по Counter-Strike Николы "Niko" Ковача, сообщает dotesports.com. Киберспортсмен перешел в европейскую FaZe 2 февраля. Он заменил датчанина Филипа "aizy" Айструпа, пополнившего ряды North – команды футбольного клуба "Копенгаген".

Этот трансфер является самым дорогим в истории Counter-Strike. Предыдущей рекорд принадлежал французской Titan, выкупившей бельгийца Адиля "ScreaM" Бенрильтома у G2 за 160 тысяч долларов.