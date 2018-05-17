Team Liquid и Astralis вышли в плей-офф турнира в Далласе вслед за Na’ Vi и FaZe Clan

Team Liquid нанесла поражение Space Soldiers в полуфинальном матче верхней сетки группового этапа ESL Pro League Season 7 со счетом 2:0. Этот результат гарантировал победившей команде место в плей-офф. В параллельной встрече датская Astralis взяла верх над бразильцами из SK Gaming (2:0). Ранее в группе А в финал верхней сетки вышли Natus Vincere и FaZe Clan. В стадию на вылет пройдет еще по одному коллективу из каждой группы.

Призовой фонд ESL Pro League Season 7 составляет 750 тысяч долларов.

Даллас (США)

ESL Pro League Season 7

Группа B

Верхняя сетка

Полуфинал

Team Liquid – Space Soldiers – 2:0

Astralis – SK Gaming – 2:0