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Team Dignitas приглашена на турнир в Лас-Вегасе с призовым фондом 450 тысяч долларов

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Датская Team Dignitas получила приглашение на турнир DreamHack Las Vegas 2017, сообщает пресс-служба соревнования. Призовой фонд турнира составит 450 тысяч долларов. Напомним, ранее прямую путевку дали польской пятерке из Virtus.Pro, американцам из Cloud9, датской Astralis и европейской OpTic Gaming, а китайская TyLoo завоевала право принять участие в турнире, победив в азиатской квалификации. Всего на DreamHack Las Vegas 2017 будут соревноваться 16 команд – приглашения получат еще четыре коллектива и столько же попадут туда через квалификации.

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