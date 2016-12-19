Team Dignitas приглашена на турнир в Лас-Вегасе с призовым фондом 450 тысяч долларов

Датская Team Dignitas получила приглашение на турнир DreamHack Las Vegas 2017, сообщает пресс-служба соревнования. Призовой фонд турнира составит 450 тысяч долларов. Напомним, ранее прямую путевку дали польской пятерке из Virtus.Pro, американцам из Cloud9, датской Astralis и европейской OpTic Gaming, а китайская TyLoo завоевала право принять участие в турнире, победив в азиатской квалификации. Всего на DreamHack Las Vegas 2017 будут соревноваться 16 команд – приглашения получат еще четыре коллектива и столько же попадут туда через квалификации.