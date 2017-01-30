"Taz" из Virtus.pro пообещал разгромить Astralis на следующем турнире

Капитан польской пятерки по CS:GO российской киберспортивной организации Virtus.Pro Виктор "Taz" Войтас выразил на своей странице в социальной сети сожаление после поражения его коллектива в матче с датской Astralis в финале major-турнира ELEAGUE, призовой фонд которого составил миллион долларов. Чемпион и серебряный призер заработали по 500 и 150 тысяч долларов соответственно.
- Тяжелое поражение, - отметил Войтас. - "Kjaerbye" написал, что Astralis выступила не в полную силу. Я обещаю, мы разгромим вас на следующем турнире. Пожалуйста, подготовьтесь получше.
Hard lose. @KjaerbyeCS wrote that Astralis underperformed. I promise u here - we will crush u next event, please perform then. GG today– VP TAZ (@g5taz) 29 января 2017 г.