"Taz" из Virtus.pro пообещал разгромить Astralis на следующем турнире

Капитан польской пятерки по CS:GO российской киберспортивной организации Virtus.Pro Виктор "Taz" Войтас выразил на своей странице в социальной сети сожаление после поражения его коллектива в матче с датской Astralis в финале major-турнира ELEAGUE, призовой фонд которого составил миллион долларов. Чемпион и серебряный призер заработали по 500 и 150 тысяч долларов соответственно.

- Тяжелое поражение, - отметил Войтас. - "Kjaerbye" написал, что Astralis выступила не в полную силу. Я обещаю, мы разгромим вас на следующем турнире. Пожалуйста, подготовьтесь получше.