16:44 21 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

tarik и jdm64 стали первым клиентами представительского агентства Evolved Talent Agency

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Юридическая компания Morrison / Lee и поставщик товаров Fanfiber создали совместный проект Evolved Talent Agency – представительское агентство в сфере киберспорта, сообщает The Score eSports. Новая организация будет выступать посредником при заключении контрактов, находить спонсоров и помогать в развитие брендов. Первыми клиентами компании стали игроки OpTic Gaming и Team Liquid по дисциплине CS:GO Тарик "tarik" Целик и Джош "jdm64" Марзано. Кроме того, Evolved Talent Agency заключила соглашения с двумя игроками по League of Legends – Альфонсо "mithy" Агирре Родригеcом и Диего "Quas" Руизом.

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