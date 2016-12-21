tarik и jdm64 стали первым клиентами представительского агентства Evolved Talent Agency

Юридическая компания Morrison / Lee и поставщик товаров Fanfiber создали совместный проект Evolved Talent Agency – представительское агентство в сфере киберспорта, сообщает The Score eSports. Новая организация будет выступать посредником при заключении контрактов, находить спонсоров и помогать в развитие брендов. Первыми клиентами компании стали игроки OpTic Gaming и Team Liquid по дисциплине CS:GO Тарик "tarik" Целик и Джош "jdm64" Марзано. Кроме того, Evolved Talent Agency заключила соглашения с двумя игроками по League of Legends – Альфонсо "mithy" Агирре Родригеcом и Диего "Quas" Руизом.