Сумма отступных за шведа "REZ" составила 200 тысяч долларов

Бельгийская кибреспортивная организация Epsilon eSports установила сумму отступных за шведского легионера Фредрика "REZ" Штернера. Epsilon готова расстаться с 19-летним игроком за 200 тысяч долларов, сообщает slingshotsesports.com. Ранее шведские организации NiP и Godsent проявляли интерес к киберспортсмену, однако их не устроила минимальная сумма трансфера.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "REZ" был признан порталом HLTV одним из самых перспективных, молодых игроков. Входящие в двадцатку рейтинга Олоф "olofmeister" Кабьер и Робин "flusha" Ренквист внесли соотечественника в свой список "прорыв года".