13:44 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Сумма отступных за шведа "REZ" составила 200 тысяч долларов

Фредрик "REZ" Штернер. Фото Team Liquid
Фредрик "REZ" Штернер. Фото Team Liquid
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Бельгийская кибреспортивная организация Epsilon eSports установила сумму отступных за шведского легионера Фредрика "REZ" Штернера. Epsilon готова расстаться с 19-летним игроком за 200 тысяч долларов, сообщает slingshotsesports.com. Ранее шведские организации NiP и Godsent проявляли интерес к киберспортсмену, однако их не устроила минимальная сумма трансфера.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "REZ" был признан порталом HLTV одним из самых перспективных, молодых игроков. Входящие в двадцатку рейтинга Олоф "olofmeister" Кабьер и Робин "flusha" Ренквист внесли соотечественника в свой список "прорыв года".

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