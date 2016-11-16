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Splyce расторгла контракты с двумя игроками

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Splyce расторгла контракты с двумя игроками своей команды – Энхитайваном "Machinegun" Лхагвом и Давидом "DAVEY" Стеффордом, сообщает официальный сайт киберспортивной организации. О том, кто займет освободившиеся места в составе, пока не сообщается. Machinegun выступал за американскую команду с июля 2016 года, ранее монгольский игрок выступал за The Mongolz. DAVEY подписал контракт со Splyce в январе этого года. Стоит отметить, что за этот год американский коллектив не добился особых успехов на крупных турнирах, ограничившись победой на ZOTAC 10 Year Anniversary World Cup.

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