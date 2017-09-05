"Спартак" расторг контракт с составом по CS:GO

Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" рассталось с командой по CS:GO. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" экс-игрок состава Антон "kibaken" Колесников. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

При этом киберспортсмен не назвал причины этого решения. Spartak eSports был создан в апреле этого года. В него вошли бывшие игроки RuSh3D – Дмитрий "propleh" Сенигов, Анатолий "liTTle" Яшин, Андрей "Jerry " Мехряков, Антон "kibaken" Колесников, Дмитрий "facecrack" Алексеев (все – Россия). Коллективу за это время не удалось выиграть ни одного турнира.

"По обоюдному согласию покидаем организацию "Спартак", очень даже рад такому повороту событий, может быть, позже напишу несколько слов, что было не так", – написал Колесников.