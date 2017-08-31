Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:16 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Совладелец The Alliance вернулся в состав по Dota 2

Джонатан "Loda" Берг.
Джонатан "Loda" Берг.

Совладелец шведской организации The Alliance Джонатан "Loda" Берг сообщил о возобновлении киберспортивной карьеры. Он решил взять паузу в июле, перед стартом квалификации к чемпионату мира по Dota 2 – The International 2017. "Loda" станет капитаном, но не сообщил, на какой позиции будет выступать. Ранее он играл на персонажах первой позиции.

В текущее трансферное окно The Alliance прекратила сотрудничество со всеми членами пятерки по Dota 2. Чемпионы The International 2013 не смогли завоевать квоту на LAN-финал этого года.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий