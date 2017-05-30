Состав Virtus.pro по Counter-Strike опустился на седьмую строчку рейтинга

Состав по Counter-Strike российской организации Virtus.pro опустился на седьмое место рейтинга лучших команд HLTV. До обновления на прошлой неделе коллектив располагался на четвертой строчке таблицы, а в марте текущего года на второй. За последние десять официальных встреч "Медведи" смогли лишь однажды одержать победу.

Напомним, что в середине июня команде предстоит встреча в рамках шоу-матча в Атланте, призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов. Соперником VP является текущий лидер рейтинга – датская Astralis. Этот матч станет повторением финала последнего турнира категории Major.

Вторую и третью строчку таблицы по-прежнему занимают FaZe Clan из Европейского Союза и бразильская SK Gaming. Украинская Natus Vincere поднялась на один пункт и занимает шестое место. Позиции СНГ-коллектива Gambit остались без изменений.