Состав "Спартака" по CS:GO встретится с украинской pro100 на отборах к "мэйджору"

Состав футбольного "Спартака" по Counter-Strike попал в группу B на CIS Minor, который является отборочным турниром в СНГ-регионе к предстоящему Major-турниру в Кракове. Spartak Esports начнет выступление на групповом этапе матчем с украинской pro100. В данном квартете также выступят российские Team Spirit и Quantum Bellator. В плей-офф пройдут по две команды из двух групп.

Квалификация состоится 8 и 9 июня в Москве. Восемь участников CIS Minor разыграют 50 тысяч долларов и две путевки в Краков на финальный этап отборов к Major Krakow, призовой фонд которого составляет миллион долларов.