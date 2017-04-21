Состав "Спартака" по CS:GO уступил все матчи на Headshot Cup

Состав "Спартака" по Counter-Strike – Spartak Esports – покинул турнир Headshot Cup, заняв последнее место квартета А. В своем первом чемпионате в новой организации коллектив уступил во всех трех встречах. Напомним, что в начале недели представители футбольного клуба сообщили об открытии полноценного киберспортивного подразделения и подписании состава по CS:GO.

В плей-офф из группы вышли бразильская Red Reserve и немецкая PENTA Sports. Третий представитель СНГ-региона на чемпионате – второй состав российской Gambit – также не смог выйти из группы. Победитель online-турнира с призовым фондом 2,5 тысячи долларов определится 1 мая.