Состав "Спартака" по CS:GO пополнили два игрока

Киберспортивный "Спартак" объявил об изменениях в составе по CS:GO. Организация расторгла контракты с двумя игроками – Артемом "Art" Шевченко и Павлом "AERO" Сурмачом. На их место пришли Андрей "Jerry" Мехряков и Дмитрий "propleh" Сенигов, находившиеся в команде на просмотре с начала мая.

– За полмесяца до майнора мы собрали команду с нуля и смогли пройти в основной этап CIS Minor с первого места, – приводит empire.gg слова тренера команды Дмитрия "LemakaRovel" Макарова. – Приятно видеть, что молодые таланты отлично прижились в коллектив и уже показывают неплохие результаты. В планах еще много работы, ведь до LAN-финала осталось крайне мало времени. И спасибо всем за поддержку команды во время квалификации!

Новый состав Spartak Esports выглядит следующим образом: Анатолий liTTle Яшин – капитан, Андрей, Jerry Мехряков, Дмитрий facecrack Алексеев, Дмитрий propleh Сенигов, Антон kibaken Колесников, Дмитрий LemakaRovel Макаров – тренер, Максим nirvana_sf Залилов – главный тренер (все – Россия).