Состав "Спартака" по CS:GO первым пробился в плей-офф CIS Minor

Команда футбольного "Спартака" по Counter-Strike – Spartak Esports – заняла первое место квартета B на групповом этапе турнира CIS Minor Championship 2017, который является квалификацией в СНГ регионе к предстоящему "мэйджору" в Кракове. В группе "Spartak" переиграл российскую Vega Squadron и украинскую spray`n`pray. Всего на квалификации выступят 16 команд, разделенных на 4 группы. В плей-офф пройдут по два сильнейших коллектива из каждого квартета.

Решающие игры отборочных соревнований пройдут с 8 по 11 июня в московской арене Gamer Stadium. На CIS Minor команды разыграют 50 тысяч долларов и две путевки в Краков, где пройдет заключительный этап квалификации. Призовой фонд PGL Major Krakow составляет миллион долларов.