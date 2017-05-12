Состав mousesports по CS:GO приглашен на ESL One Cologne 2017

Состав mousesports по CS:GO получил приглашение на ESL One Cologne 2017. Коллектив стал 11-й приглашенной командой. Ранее прямые инвайты на соревнование получили Virtus.pro, SK Gaming, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, fnatic, North, Natus Vincere, G2 Esports, Cloud9, Immortals. Соревнование пройдет в Кельне с 7 по 9 июля.

Всего на турнире выступят 16 команд, 12 из которых получат прямое приглашение. Остальные участники определятся в ходе квалификации. Призовой фонд ESL One Cologne 2017 составит 250 тысяч долларов.