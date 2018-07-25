Соперник Na’ Vi по плей-офф в Атланте определится в игре MIBR – Team Liquid

Бразильская MIBR нанесла поражение американской Cloud9 в матче 2-го тура группового этапа ELEAGUE CS:GO Premier 2018 со счетом 2:0 (16:5 @ Inferno, 19:17 @ Cache). Победившая команда поспорит с Team Liquid за выход в плей-офф на Natus Vincere. Уступивший коллектив завершил выступление на турнире.
ELEAGUE CS:GO Premier 2018 проходит в Атланте. В соревновании принимают участие восемь команд. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.
Атланта (США)
ELEAGUE CS:GO Premier 2018
Групповой этап
2-й тур
Группа А
Cloud9 – MIBR – 0:2 (5:16 @ Inferno, 17:19 @ Cache)
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