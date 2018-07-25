Соперник Na’ Vi по плей-офф в Атланте определится в игре MIBR – Team Liquid

Бразильская MIBR нанесла поражение американской Cloud9 в матче 2-го тура группового этапа ELEAGUE CS:GO Premier 2018 со счетом 2:0 (16:5 @ Inferno, 19:17 @ Cache). Победившая команда поспорит с Team Liquid за выход в плей-офф на Natus Vincere. Уступивший коллектив завершил выступление на турнире.

ELEAGUE CS:GO Premier 2018 проходит в Атланте. В соревновании принимают участие восемь команд. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

Атланта (США)

ELEAGUE CS:GO Premier 2018

Групповой этап

2-й тур

Группа А

Cloud9 – MIBR – 0:2 (5:16 @ Inferno, 17:19 @ Cache)