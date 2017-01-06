17:04 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

СНГ-коллективы узнали своих соперников в первом туре ELEAGUE Major

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Организаторы major-турнира ELEAGUE опубликовали расписание первого тура группового этапа чемпионата, призовой фонд которого составляет миллион долларов. Польская пятерка российской организации Virtus.pro встретится в первом раунде с канадской OpTic Gaming – победителем и финалистом двух последних крупных LAN-турниров в 2016 году. Украинские команды Natus Vincere и FlipSid3 Tactics поборются за первые очки с немецкой mousesports и европейской FaZe Clan соответственно. Казахстанской Gambit eSports выпала в соперники норвежская North. Финальный этап турнира стартует 22 января в Атланте, США.

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Материалы REN-TV

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