СНГ-коллективы Gambit и HellRaisers стартовали с побед на DH в Остине

Состав по Counter-Strike российской организации Gambit и украинская HellRaisers поборются за первую строчку квартета А на турнире DreamHack Austin 2017. Ранее HR переиграла бразильскую Luminosity Gaming, а "Габмит" оказалась сильнее датской Heroic. Отметим, что во втором противостоянии коллективам понадобилось 16 дополнительных раундов для определения победителя.

Заключительный этап DH Austin пройдет с 28 по 30 апреля в американском Остине. Призовой фонд чемпионата составляет 100 тысяч долларов. Половина этой суммы достанется победителю.