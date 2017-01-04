Снайпер украинской Natus Vincere занял 17-е место в рейтинге HLTV

Снайпер украинской Natus Vincere Ладислав "GuardiaN" Ковач занял 17 место в ежегодном рейтинге лучших игроков в Counter Strike: Global Offensive от авторитетного портала hltv.org. Впервые Ковач попал в список 20 сильнейших киберспортсменов в 2013 году, а в 2015 году расположился на второй позиции. Представители портала отмечают, что "GuardiaN" оказался в списке благодаря своей эффективной игре в первой половине года, но травма в середине сезона негативно сказалась на его выступлении. Напомним, что летом 2016 года Ковач получил травму запястья, однако продолжал выступление за Na`Vi.