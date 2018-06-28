Snax покинул Virtus.pro. Он будет выступать за Mousesports

Януш "Snax" Погожельски покинул польскую пятерку по CS:GO российской организации Virtus.pro. Новой командой лучшего игрока VP в рейтинге HLTV станет европейская Mousesports, выкупившая контракт кибреспортсмена. В составе "мышек" Погожельски заменит Мартина "STYKO" Стика. Последний решил приостановить карьеру.

Место "Snax" в Virtus.pro на ближайших турнирах займет Петр "morelz" Татерка, который на данный момент выступает в качестве игрока замены. В составе "Медведей" Погожельски становился чемпионом турнира категории Major в польском Катовице, а также ряда чемпионатов от ESL, DreamHack и ELEAGUE.