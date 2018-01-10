Словак "GuardiaN" – девятый в рейтинге лучших игроков 2017 года

Словацкий снайпер Ладислав "GuardiaN" Ковач занял девятое место в рейтинге лучших игроков прошлого сезона по версии авторитетного портала HLTV. Свое выступление он начал за украинскую Natus Vincere. После этого словак перешел в европейскую пятерку FaZe Clan. В составе последней он победил на четырех LAN-турнирах и стал лучшим игроком по количеству фрагов со снайперской винтовки (AWP).

Напомним, что журналисты HLTV традиционно объявляют по одному киберспортсмену из списка, начиная с конца.

На данный момент рейтинг выглядит следующим образом:

9. Ладислав "GuaediaN" Ковач (Словакия, FaZe Clan)

10. Петер "dupreeh" Расмуссен (Дания, Astralis)

11. Абай "HObbit" Хасенов (Казахстан, Gambit Esports)

12. Джонатан "EliGE" Яблоновски (США, Team Liquid)

13. Андреас "Xyp9x" Хойслет (Дания, Astralis)

14. Кристиан "k0nfig" Винеке (Дания, North)

15. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)

16. Томаш "oskar" Штястны (Чехия, mousesports)

17. Даурен "AdreN" Кыстаубаев (Казахстан, Gambit Esports)

18. Рикардо "boltz" Прасс (Бразилия, SK Gaming)

19. Олоф "olofmeister" Кайбьер (Швеция, FaZe Clan)

20. Януш "Snax" Погожельски (Польша, Virtus.pro)



