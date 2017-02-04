Словацкую eXtatus сняли с турнира за ложную информацию о возрасте игрока

Организатор турнира Intel Extreme Masters Katowice 2017 – организация ESL – лишила словацкий коллектив eXtatus права участвовать в соревновании за ложную информацию о возрасте игрока Давида "frozen" Черняского. Согласно регламенту турнира, участие в чемпионате могут принять игроки в возрасте 16 лет и старше. На данный момент Черняскому 14 лет.

ESL приняла решение и дисквалификации команды после того как она прошла первый тур online-квалификации. В ходе отборов eXtatus переиграла украинскую FlipSid3 Tactics и российскую Vega Squadron. СНГ-коллективы решили судьбу освободившегося слота в очном противостоянии. Сильнее оказалась FlipSid3.