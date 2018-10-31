Следующие BLAST Pro Series пройдут в Лиссабоне, Сан-Паулу, Майами и Мадриде

Агентство RFRSH Entertainment представило города, которые примут четыре следующих турнира серии BLAST Pro Series (CS:GO). Ближайший пройдет 14-15 декабря 2018 года в Лиссабоне. На него уже пригласили Astralis, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, MIBR и Cloud9. Призовой фонд каждого соревнования составит 250 тысяч долларов.

Представители BLAST Pro Series проведут восемь чемпионатов в 2019 году. Первые три пройдут весной. Сан-Паулу примет турнир в марте, Майами – в апреле, а Мадрид – в мае. Где устроят еще пять соревнований серии, неизвестно.

BLAST Pro Series Lisbon 2018 станет последним турниром от RFRSH Entertainment в этом году. Матчи примет крытая арена "Алтис", которая вмещает до 20 тысяч человек. В июне 2018 года инсайдер Гийом "neL" Канело сообщил, что оператор планирует провести декабрьский чемпионат в Дубае. Представители BLAST не подтвердили информацию.