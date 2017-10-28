SK вышла в финал EPICENTER 2017 в Санкт-Петербурге

Бразильская пятерка SK Gaming взяла верх над датской Astralis в первом полуфинале EPICENTER 2017, который проходит на этой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. В решающем матче SK поборется с сильнейшим в паре полькой Virtus.pro и французской G2. Astralis встретится с проигравшим в матче за третье место.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Плей-офф

Полуфинал

SK Gaming (Бразилия) – Astralis (Дания) – 2:0 (@Train 16:11, @Mirage 19:17)