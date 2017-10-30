SK переиграла Virtus.pro в финале EPICENTER 2017

Бразильская SK Gaming переиграла польскую пятерку Virtus.pro в финале EPICENTER 2017, который прошел на этой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 3:2. Для определения победителя в решающей карте командам понадобилось два овертайма. Чемпион и финалист заработали по 250 и 100 тысяч долларов из общего призового фонда 500 тысяч.

Бронза и 60 тысяч долларов достались французам из G2. Четвертое место заняла датская Astralis.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступили 10 коллективов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определился на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Плей-офф

Финал

SK Gaming (Бразилия) – Virtus.pro (Польшая/Россия) – 3:2 (@Mirage 10:16, @Inferno 16:6, @Train 19:16, @Cache 12:16, @Cobblestone 22:18)

SK Gaming: Фернандо "fer" Альваренга, Эпитасио "TACO" де Мело, Габриэль "FalleN" Толедо, Марсело "coldzera" Давид, Жоао "felps" Васконселлос (все – Бразилия).

Virtus.pro: Филип "NEO" Кубски, Януш "Snax" Погожельски, Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Павел "byali" Белиньски, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).