SK Gaming вышла в полуфинал ELEAGUE Season 2

Бразильская SK Gaming вышла в полуфинал турнира ELEAGUE Season 2. В четвертьфинальном матче коллектив переиграл датскую команду Team Dignitas. Для победы SK Gaming потребовалось три карты – 2:1. В полуфинале их ждет победитель противостояния Astralis (Дания) – Ninjas in Pijamas (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 1,1 миллиона долларов, из которых 400 тысяч достанется чемпионам турнира.

ELEAGUE Season 2

Четвертьфинал

SK Gaming (Бразилия) – Team Dignitas (Дания) – 2:1 (16:6 @ de_dust2, 4:16 @ de_mirage, 16:14 @ de_overpass)

SK Gaming: fer, fnx, FalleN, TACO, coldzera

Team Dignitas: RUBINO, k0nfig, cajunb, MSL, Magiskb0Y