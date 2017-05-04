14:38 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

SK Gaming пригласили на DreamHack Summer 2017 с призовым фондом 100 тысяч долларов

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Состав бразильской организации SK Gaming по CS:GO пригласили на DreamHack Summer 2017. Команда стала первой, получившей прямой инвайт. Всего приглашения выдадут еще пяти коллективам, а два пройдут через квалификацию. Расписание отборочных турниров пока не объявлено. Призовой фонд соревнования составит 100 тысяч долларов.

Организаторы DreamHack Summer 2017 выдали первую путевку на LAN-финалы SK Gaming. Команда сразится за 100 тысяч с еще пятью приглашенными коллективами и двумя составами из квалификаций.

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