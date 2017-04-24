SK Gaming победила российскую Gambit Esports в финале турнира в Лос-Анджелесе

Бразильцы из SK Gaming стали победителями турнира cs_summit, который проходил в Лос-Анджелесе. В гранд-финале коллектив, прошедший по верхней сетке, взял верх над составом российской организации Gambit Esports со счетом 3:1. Всего в соревновании принимали участие восемь команд.

Призовой фонд cs_summit составлял 150 тысяч долларов, из которых победителям досталось 63,75 тысячи.

Лос-Анджелес (США)

cs_summit

Плей-офф

Гранд-финал

SK Gaming (Бразилия) – Gambit Esports (Россия) – 3:1 (1:0, 10:16 @ Inferno, 16:2 @ Cache, 16:13 @ Train)

SK Gaming: Габриэль "FalleN" Толедо, Фернандо "fer" Альваренга, Жоао "felps" Васконселлос, Эпитасио "TACO" де Мело, Марсело "coldzera" Давид (все – Бразилия).

Gambit Esports: Михаил "Dosia" Столяров (Россия), Даурен "AdreN" Кыстаубаев, Рустем "mou" Телепов, Абай "HObbit" Хасенов (все – Казахстан), Даниил "Zeus" Тесленко (Украина).