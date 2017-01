SK Gaming – лучшая команда года в CS:GO по версии GosuGamers

Бразильская SK Gaming стала победителем премии GosuAwards в номинации "Команда года". Коллектив признан лучшим как экспертами авторитетного портала GosuGamers, так и по результатам пользовательского голосования. При этом его основными конкурентами были Natus Vincere и Virtus.Pro, в итоге оставшиеся без наград.

В прошлом году SK Gaming стала победителем ESL One Cologne 2016 и 99Damage Masters #4, заняла второе место на Intel Extreme Masters Season XI Oakland, LAN-финале ESL Pro League Season 4 и CEVO Gfinity Season 9 Finals. Замыкала тройку коллектив на EPICENTER: Moscow, Esports Championship Series Season 2, ELEAGUE Season 2, ESL One New York 2016, iBUYPOWER Invitational 2016. Fall и Operation: Kinguin #2.

OpTic Gaming признана командой, добившейся наибольшего прогресса, а разочарованием года по версии GosuGamers стала Team EnVyUs.