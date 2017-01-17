23:06 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Silver.tv покажет турниры ESL и DreamHack в шлемах виртуальной реальности

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Компания Silver.tv заявила о подписании соглашения с киберспортивными организациями ESL и DreamHack о трансляции соревнований по Counter Strike под их эгидой с использованием технологий виртуальной реальности. В соглашении идет речь о 14 чемпионатах в текущем году, сообщает pvplive.net. Компания уже запускала тестовые видеопотоки 360 градусов на чемпионатах ESL One New York и IEM Oakland.

Следующим турниром, который можно будет посмотреть в шлеме виртуальной реальности, станет DreamHack Las Vegas с призовым фондом 450 тысяч долларов. Чемпионат стартует 15 февраля. Стоит отметить, что ранее американская компания Meltdown сообщила об открытии сети спортивных баров VR.

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