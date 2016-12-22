Шведская NiP получила последнее приглашение на DH Las Vegas

Шведскому коллективу NiP досталось последнее приглашение на турнир от организаторов Dream Hack Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Всего в соревнованиях примут участие 16 команд, восемь из которых приглашены напрямую. Другие участники чемпионата в отеле MGM Grand определятся в ходе региональных квалификаций. На данный момент известен победитель отборочных в китайском регионе, которым стал коллектив TyLoo. В начале следующего года стартуют региональные квалификации в Европе и Северной Америке. Среди приглашенных команд польская Virtus.pro и украинская Natus Vincere,а также Cloud9, Astralis, OpTic, Dignitas, SK.