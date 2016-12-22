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Шведская NiP получила последнее приглашение на DH Las Vegas

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Шведскому коллективу NiP досталось последнее приглашение на турнир от организаторов Dream Hack Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Всего в соревнованиях примут участие 16 команд, восемь из которых приглашены напрямую. Другие участники чемпионата в отеле MGM Grand определятся в ходе региональных квалификаций. На данный момент известен победитель отборочных в китайском регионе, которым стал коллектив TyLoo. В начале следующего года стартуют региональные квалификации в Европе и Северной Америке. Среди приглашенных команд польская Virtus.pro и украинская Natus Vincere,а также Cloud9, Astralis, OpTic, Dignitas, SK.

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