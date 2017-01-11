Шведская GODSENT снялась с WESG с призовым фондом 3,7 миллиона долларов

Шведская команда GODSENT снялась с World Electronic Sports Games, сообщает официальный сайт турнира. Причины этого решения неизвестны.

Коллектив должен был выступить в группе С вместе с Space Soldiers (Турция), Signature Gaming (Филиппины), Team Kinguin (Польша), FIVE eSports Club (Китай) и Bravado (ЮАР).

На WESG будут проводиться соревнования в следующих дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Counter Strike: Global Offensive, Starcraft 2. Игры пройдут с 12 по 15 января. Отличительной особенностью чемпионата является тот факт, что члены каждой из команд должны быть гражданами одной страны.

Общий призовой фонд турнира составляет 3,7 миллиона долларов.