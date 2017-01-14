Швед "olofmeister" занял 8-е место в рейтинге лучших игроков от HLTV

Шведский киберспортсмен Олоф "olofmeister" Кабьер из коллектива fnatic занял восьмую строчку рейтинга лучших игроков по дисциплине Counter Strike: Global Offensive за 2016 год от авторитетного портала hltv.org. Стоит отметить, что в 2015 году Олоф возглавил аналогичный список. В 2014 году игрок также попадал в 20-ку сильнейших. Авторы рейтинга подчеркивают, что "olofmeister" не смог продемонстрировать уровень игры 2015 года, однако по-прежнему вносит большой вклад в победы шведской пятерки Fnatic. Кабьер был признан самым ценным игроком двух первых турниров прошлого года: IEM Katowice и SL i-League в Минске.

HTLV.org с 1 января называет по одному игроку, попавшему в список, начиная с последнего. Победитель будет объявлен 20 января.

Топ-20 по версии HLTV на сегодняшний день выглядит следующим образом:

8. Олоф "olofmeister" Кабьер (Швеция, fnatic)

9. Адиль "ScreaM" Бенрильтом (Бельгия, G2 Esports)

10. Робин "flusha" Роннквист (Швеция, fnatic)

11. Никола "Niko" Ковач (Босния и Герцеговина, mousesports)

12. Егор "flamie" Васильев (Россия, Natus Vincere)

13. Кенни "kennyS" Шраб (Франция, Team EnVyUs)

14. Эмиль "Magiskb0Y" Рейф (Дания, North)

15. Фернандо "fer" Альваренга (Бразилия, SK Gaming)

16. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)

17. Ладислав "GuardiaN" Ковач (Словакия, Natus Vincere)

18. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд (Швеция, Ninjas in Pyjamas)

19. Линкольн "fnx" Лау (Бразилия, SK Gaming)

20. Деннис "dennis" Едман (Швеция, Fnatic)