Швед "flusha" попал в 20-ку лучших игроков 2016 года по версии HLTV

Шведский игрок по CS:GO команды fnatic Робин "flusha" Роннквист попал в двадцать сильнейших игроков за 2016 год по версии авторитетного портала hltv.org. Согласно авторам рейтинга: "flusha" является по статистике лучшим игроком поддержки за прошлый сезон и имеет наибольшее среднее количество ассистов за раунд. Также представители hltv.org отметили стабильность киберспортсмена и его большой вклад в успехи своей команды на major-турнирах. Наиболее ярко игрок проявил себя на LAN-финале первого сезона ELEAGUE на миллион долларов. Роннквист расположился на 10 строчке рейтинга.

HTLV.org с 1 января называет по одному игроку, попавшему в список, начиная с последнего. Победитель будет объявлен 20 января.

Топ-20 по версии HLTV на сегодняшний день выглядит следующим образом:

10. Робин "flusha" Роннквист (Швеция, fnatic)

11. Никола "Niko" Ковач (Босния и Герцеговина, mousesports)

12. Егор "flamie" Васильев (Россия, Natus Vincere)

13. Кенни "kennyS" Шраб (Франция, Team EnVyUs)

14. Эмиль "Magiskb0Y" Рейф (Дания, North)

15. Фернандо "fer" Альваренга (Бразилия, SK Gaming)

16. Маркус "Kjaerbye" Кьебю (Дания, Astralis)

17. Ладислав "GuardiaN" Ковач (Словакия, Natus Vincere)

18. Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд (Швеция, Ninjas in Pyjamas)

19. Линкольн "fnx" Лау (Бразилия, SK Gaming)

20. Деннис "dennis" Едман (Швеция, Fnatic)