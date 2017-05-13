Шестая в рейтинге Gambit не получила приглашение на ESL в Кельне

Организаторы турнира ESL One Cologne 2017 выдали последнее прямое приглашение на LAN-финал. Оно досталось американской OpTic Gaming, занимающей 11-ое место в рейтинге ESL. Ранее "инвайтов" удостоились еще 11 команд, среди которых составы по CS:GO российской Virtus.pro и украинской Natus Vincere. Еще четыре участника определятся в ходе региональных квалификаций.

Представители СНГ-коллектива Gambit выразили недоумение на своей странице в социальной сети касательно распределения приглашений. Отметим, что "Гамбит" располагается на шестой строчке рейтинга. Команда будет вынуждена принять участие в отборах на турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов.