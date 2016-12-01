ShahZam и sgares перейдут в Tean SoloMid

Шон "sgares" Гейрс и Шабзеб "ShahZam" Хан продолжат карьеру в коллективе Team SoloMid, сообщает Slingshot Esports. По информации источника, экс-игроки коллектива Echo Fox заменят канадцев Пуджана "FNS" Мехта и Рассела "Twistzz" Ван Далкена.

Это случится, если команда провалится на отборочных к очередному мэйджор-турниру. В случае, если это произойдет, состав Echo Fox будет выглядеть следующим образом: Шабзеб "ShahZam" Хан, Кори "Semphis" Фрисен, Хантер "SicK" Мимс, Шон "sgares" Гейрс и Скайлер "Relyks" Уивер.