ShahZam и ryx ушли из Echo Fox

Шабзеб "ShahZam" Хан и Ронни "ryx" Билицки приняли решение покинуть американский коллектив Echo Fox, сообщили игроки в своих твиттерах. Незадолго до этого заявления организация подчеркнула, что игроки имеют право покинуть команду, если пожелают. Таким образом, два игрока из пяти моментально воспользовались этим предложением. Стоит отметить, что еще двое представителей коллектива – Шон "sgares" Гейрс и Даниэль "roca" Густаферри – подчеркнули, что не уверены в своем будущем и попросили время на размышление. Райн "fREAKAZOiD" Абадир, в свою очередь, подчеркнул, что останется в команде, несмотря на все изменения в составе.