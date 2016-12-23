Sgares покинул TSM из-за конфиликта с киберспортивной ассоциацией

Американский игрок Team SoloMid Шон "sgares" Гейрс расторг контракт с организацией по обоюдному согласию, сообщил киберспортсмен на своем аккаунте в социальной сети. Причиной стал конфликт с американской профессиональной киберспортивной ассоциацией, которая запретила входящим в ее состав командам участвовать в ESL Pro League, призовой фонд которой составляет 2 миллиона долларов.

Шон открыто выступил против решения ассоциации и опубликовал письмо от имени всей пятерки. Владелец TSM Энди Дин выразил недовольство действиями игрока и предложил расторгнуть действующее соглашение.