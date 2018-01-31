Seized продолжит играть за Gambit

Бывший игрок Na’Vi Денис "seized" Костин продолжит выступать за Gambit Esports в качестве игрока замены. Об этом 23-летний россиянин сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Костин заменяет Бектияра "fitch" Бахытова на турнире ESEA MDL Season 27.

Напомним, seized покинул Natus Vincere в октябре 2017 года. На его место был взят Денис "electronic" Шарипов, с которым "рожденные побеждать" дошли до полуфинала ELEAGUE Major 2018. Костин же продолжил карьеру во FlipSid3 Tactics.