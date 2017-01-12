Сборная Украины уступила американцам и туркам на WESG

Сборная Украины потерпела поражение от американской Selfless Gaming в матче 3-го тура группового турнира WESG. До этого коллектив уступил турецкой Dark Passage и сыграли вничью с малазийцами из JYP Gaming.

Напомним, в соревновании с призовым фондом 1,5 миллиона долларов принимают участие 24 команды. Участники поделены на четыре группы по шесть коллективов в каждой. Победители группового этапа проходят сразу в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, выходят в 1/8 финала.

Чанчжоу (Китай)

World Electronic Sports Games

CS:GO

Групповой турнир

Группа D

3-й тур

Selfless Gaming (США) – Team Ukraine (Украина) – 2:0 (16:2 @ Mirage, 16:7 @ Dust 2)

2-й тур

Dark Passage (Турция) – Team Ukraine (Украина) – 2:0 (16:10 @ Overpass, 16:10 @ Cache)

Турнирное положение в группе D: Selfless Gaming – 5 очков (3 матча), Dark Passage – 4 (2), TyLoo – 3 (2), JYP Gaming – 1 (2), Team Ukraine – 1 (3), Team Quetzal - 0 (2).