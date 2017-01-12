Сборная России победила бразильскую Team One на WESG

Сборная России одержала победу над бразильской Team One в матче второго тура группового турнира WESG по дисциплине CS:GO. Россияне в составе Дмитрия "hooch" Богданова, Алексея "ub1que" Поливанова, Савелия "jmqa" Брагина, Дмитрия "S0tF1k" Форостянко и Вадима "DavCost" Васильева набрала три очка. До этого коллектив сыграл вничью с польской Virtus.Pro. Следующим соперником россиян будет французская Team EnVyUs.

Напомним, в соревновании с призовым фондом 1,5 миллиона долларов принимают участие 24 команды. Участники поделены на четыре группы по шесть коллективов в каждой. Победители группового этапа проходят сразу в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, выходят в 1/8 финала.

Чанчжоу (Китай)

World Electronic Sports Games

CS:GO

Групповой турнир

Группа А

2-й тур

.Russia (Россия) – Team One (Бразилия) – 2:0

Epsilon eSports (Швеция) - Team EnVyUs (Франция) - 1:1

Virtus.pro (Польша) - subtLe (Канада) - 2:0

1-й тур

.Russia (Россия) - Virtus.Pro (Польша) - 1:1

Турнирное положение в группе А: .Russia – 3 очка (2 матча), Virtus.Pro – 3 (2), Team EnVyUs – 3 (2), Epsilon eSports – 3 (2), subtLe – 0 (2), Team One – 0 (2).