Сборная России по CS:GO попала в "группу смерти" на WESG

Организаторы World Electronic Sports Games объявили состав состав группа на предстоящем турнире по CS:GO, который пройдет с 12 по 15 января в китайском Чанчжоу. Сборная России (.Russia) в составе Дмитрия "hooch" Богданова, Алекся "ub1que" Поливанова, Савелия "jmqa" Брагина, Вадима "DavCost" Васильева и Дмитрия "S0tF1k" Форостянко попала в группу А. Ее соперниками на этом этапе будут Virtus.Pro (Польша), Team EnVyUs (Франция), Epsilon eSports (Швеция), subtLe (Канада) и Team One (Бразилия). Примечательно, что эта шестерка заметно сильнее остальных – в ней присутствуют топ-4 коллектива европейских отборочных, а также вторая и четвертая команды американской квалификации. При этом в ней нет ни одной команды из Азии и Африки.

Остальные группы выглядят следующим образом: группа B – k23 (Казахстан), Force of Nature (Чили), iGame (Финляндия), .Colombia (Колумбия), VG.CyberZen (Китай), ENZO (Гонконг); группа С – Space Soldiers (Турция), Signature Gaming (Филиппины), Team Kinguin (Польша), FIVE eSports Club (Китай), GODSENT (Швеция), Bravado (ЮАР); группа D – Selfless Gaming (CIF), JYP Gaming (Малайзия), Dark Passage (Турция), Team Quetzal (Мексика), TyLoo (Китай), Team Ukraine (Украина).

На WESG будут проводиться соревнования в следующих дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Counter Strike: Global Offensive, Starcraft 2. Отличительной особенностью чемпионата является тот факт, что члены каждой из команд должны быть гражданами одной страны.

Общий призовой фонд турнира составляет 4,7 миллиона долларов.