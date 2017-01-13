Сборная России не смогла выйти в плей-офф WESG с призовым фондом 1,5 миллиона долларов

Сборная России одержала победу над канадской subtLE в заключительном матче группового турнира World Electronic Sports Games со счетом 2:0. Россияне в составе Дмитрия "hooch" Богданова, Алексея "ub1que" Поливанова, Савелия "jmqa" Брагина, Дмитрия "S0tF1k" Форостянко и Вадима "DavCost" Васильева не смогла выйти в плей-офф турнира, уступив шведской Epsilon eSports по дополнительным показателям.

Победители группового этапа проходят сразу в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, выходят в 1/8 финала. Призовой фонд соревнования составляет 1,5 миллиона долларов.

Чанчжоу (Китай)

World Electronic Sports Games

CS:GO

Групповой турнир

Группа А

5-й тур

.Russia (Россия) – subtLe (Канада) – 2:0 (16:14 @ Cache, 16:3 @ Train)

Итоговое распределение мест в группе А: 1) Team EnVyUs; 2) Virtus.Pro; 3) Epsilon eSports; 4) .Russia; 5) Team One; 6) subtLe