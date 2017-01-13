Сборная России и шведская Epsilon eSports победителя не выявили

Сборная России сыграла вничью со шведской Epsilon eSports в матче 4-го тура группового турнира WESG по дисциплине CS:GO. Россияне в составе Дмитрия "hooch" Богданова, Алексея "ub1que" Поливанова, Савелия "jmqa" Брагина, Дмитрия "S0tF1k" Форостянко и Вадима "DavCost" Васильева набрала четыре очка. В заключительной встрече группового турнира россияне сыграют против канадской subtLe.

Напомним, в соревновании с призовым фондом 1,5 миллиона долларов принимают участие 24 команды. Участники поделены на четыре группы по шесть коллективов в каждой. Победители группового этапа проходят сразу в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, выходят в 1/8 финала.

Чанчжоу (Китай)

World Electronic Sports Games

CS:GO

Групповой турнир

Группа А

4-й тур

.Russia (Россия) – Epsilon eSports (Швеция) – 1:1 (7:16 @ Nuke, 16:6 @ Cobblestone)

3-й тур

.Russia (Россия) – Team EnVyUs (Франция) – 0:2 (9:16 @ Cobblestone, 7:16 @ Train)

Турнирное положение в группе А: Virtus.Pro – 6 очков (4 матча), Team EnVyUs – 6 (4), Epsilon eSports – 6 (4), .Russia – 4 (4), subtLe – 0 (3), Team One – 0 (3).